Подмосковье 07 августа 2023, 11:25 Готовность школ к учебному году проверили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Школы в Лобне подготовились к началу нового учебного года. Необходимые проверки прошли во всех 13 учебных заведениях округа.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Лобня Сергей Золотарев вместе с начальником управления образования Ириной Салыгиной проверили готовность образовательных заведений к новому учебному году.

Они оценили состояние зданий, территорий, пищеблоков и подсобных помещений в Лобненском лицее, в школах № 2 и № 3. Также проверили соблюдение санитарных, противопожарных и антитеррористических норм, информационную и дорожную безопасность.

Такие проверки уже прошли во всех 13 общеобразовательных учреждениях Лобни. Начиная с 1 сентября, обучаться там будут около 20 тысяч детей, из них 5,5 тысячи дошкольников.

Напомним, в микрорайоне Катюшки в Лобне продолжается строительство школы на 2,2 тысячи мест и детского сада на 330 мест. Работы завершатся в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».