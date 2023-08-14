14 августа 2023, 13:57
Готовность школ к отопительному сезону в Мытищах достигла 87%
Готовность школ к 1 Сентября проверили в Мытищах. Сегодня в учреждениях округа идут ремонты и подготовка к отопительному сезону.
Ремонты ведутся в школах № 8, № 10, № 19, № 29, а также в гимназии № 1 и Поведниковской школе. Кроме того, общая готовность учебных заведений к отопительному сезону достигла 87%.
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Напомним, все школы и детские сады округа оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, огнетушителями, кнопкой тревожной сигнализации и видеонаблюдением.
По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, особое внимание в муниципалитете уделяют сохранению и привлечению новых кадров в образование.
«Наша задача – замотивировать педагогов оставаться работать в нашем муниципалитете», – отметила Юлия Купецкая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил соблюсти сроки сдачи строящихся в регионе школ.
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