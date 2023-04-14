Подмосковье 14 апреля 2023, 12:03 Готовность развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы превысила 50% в Ленинском округе Дептранс Москвы

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Строительство развязки продолжается на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Новый объект позволит сделать поездки быстрее для 350 тысяч жителей Западного и Восточного Бирюлева, а также Ленинского округа. Работы завершат до конца года.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что это один из самых важных объектов — пересечение МКАД, Липецкой улицы и федеральной трассы М-4 «Дон». От него зависит скорость движения и на кольцевой автодороге, и на юге Москвы.

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В рамках работ на дороге появятся беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон», направленные съезды и внеуличные пешеходные переходы.

Ожидается, что новый участок разгрузит МКАД на 18%, М-4 — на 19%, а Липецкую улицу — на 13%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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