Подмосковье 14 марта 2024, 16:31 Готовность путепровода Южно-Лыткаринской автодороги в Балашихе достигла 60% Фото: Елизавета Приймак

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Строительство путепровода Южно-Лыткаринской автодороги продолжается в Балашихе. Объект готов на 60%. Трассу планируют достроить к концу 2024 года.

Южно-Лыткаринская автодорога проходит через микрорайон Новое Павлино в Балашихе. На территории округа идет строительство путепровода трассы.

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Рабочие трудятся на объекте в дневную и ночную смены. Уже выполнили монтаж металлических конструкций, бетонирование и забивку свай. По проекту также построят съезд на федеральную трассу М-12 «Восток».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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