Подмосковье 15 марта 2024, 12:11 Готовность поликлиники на Заречной улице в Лобне достигла 64% Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство новой поликлиники продолжается на Заречной улице в Лобне. Готовность объекта достигла 64%. Сейчас рабочие завершают устройство фасада здания.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, на стройплощадке задействовано 115 рабочих. Специалисты завершают монтаж фасадных конструкций и кровельные работы, прокладывают сети электроснабжения и связи, системы вентиляции и отопления, проводят внутренние отделочные работы.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Там будут работать дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделение для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и реабилитации.

Завершить строительство планируется к концу 2024 года. Объект возводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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