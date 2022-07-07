Готовность Подмосковья к отопительному сезону полностью проверят к 15 сентября

В рамках комплекса мероприятий по подготовке к зиме продолжаются проверки инфраструктуры Подмосковья. На этой неделе коммунальщики проинспектировали еще семь округов.

Готовиться к предстоящему холодному сезону в Подмосковье начали еще весной — соответствующее распоряжение правительства региона вышло 14 апреля.

«Теплоэнергетики составили план и сразу же приступили к работам, которые будут завершены к 15 сентября 2022 года», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Каждый день на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья проходят проверки. На этой неделе специалисты изучили ход подготовки к зиме военных городков, расположенных в городских округах Егорьевск и Подольск. Особое внимание специалисты уделили оценке состояния тепловых сетей и жилого фонда. В итоге был сделан вывод о том, что готовность данных объектов к отопительному сезону составляет от 15 до 35%.

Также за текущую неделю проверки прошли в городских округах Наро-Фоминский, Одинцово, Рузский, Красногорск и Можайск. Там провели гидравлические испытания теплосетей общей протяженностью более 55 тысяч метров. Утечек выявлено не было, что говорит о готовности сетей к работе.

Подмосковье продолжает готовиться к зиме.