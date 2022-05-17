Готовность пляжей к летнему сезону проверили в Подмосковье

В Подмосковье 11 мая начались мероприятия по подготовке пляжей к летнему сезону «Пляжный Ревизорро».

98 пляжей и 72 зоны отдыха у воды проверили инспекторы Главного управления содержания территорий. В результате проверки инспекторы выявили 93 нарушения. 46 нарушений оперативно устранили.

«Основными нарушениями были навалы на прилегающей территории к контейнерным площадкам, мусор на газонах и вандальные надписи на фасадах и внешних поверхностях элементов благоустройства. Инспекторы направили консультационные письма и сделали устные замечания ответственным организациям», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Проверки продолжатся до 1 июня, к этому времени все пляжи и прибрежные зоны будут готовы к работе.

Всего в Подмосковье для посетителей доступны 117 пляжей и 94 зоны отдыха.