10 августа 2023, 14:21
Готовность перехода через железную дорогу в Люберцах превысила 85%
В Люберцах продолжается строительство разноуровневого перехода через железнодорожные пути. На данный момент работы выполнили на 85%. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Новый объект соединит между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе улицы Новой и 1-го проезда Михельсона. Переход будет закрытым, оснащенным лифтами для обеспечения комфортного и безопасного перехода маломобильных пассажиров.
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«В августе рядом с железнодорожной станцией Люберцы откроется новый разноуровневый пешеходный переход, который будет соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Строительство объекта позволит сделать переход через ж/д пути комфортным и безопасным примерно для 130 тысяч жителей близлежащих районов. До конца года разноуровневые пешеходные переходы также появятся в Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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Люберцы
Строительство
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