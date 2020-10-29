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    29 октября 2020, 15:44

    Готовность отопительных систем к холодам проверили в 90% округов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Отопление включили уже во всех социальных объектах и жилых домах Подмосковья. Теперь с конца сентября Ростехнадзор проверяет, насколько исправно оно работает. Перед началом зимнего сезона системы осмотрели в 90% городских округов.
    Готовность отопительных систем к холодам проверили в 90% округов Подмосковья

    Проверки коснулись уже 54 из 64 муниципалитетов. Тем из них, которые показали полную готовность к холодам, выдали подтверждающие акты.

    Однако любые недочеты и нарушения администрациям потребуется исправить. Времени на это немного — каждому округу необходимо отчитаться до 15 ноября.

    В результате им выдадут паспорта с результатами проверок. Это подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Вручение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду — это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями и организациями ЖКХ

    Александр Самарин.

    По его словам, отопление в этом году дали раньше, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

    К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции.

    Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. Он объяснил это тем, что, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные, а позволить жителям заболеть нельзя.