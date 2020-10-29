Готовность отопительных систем к холодам проверили в 90% округов Подмосковья

Проверки коснулись уже 54 из 64 муниципалитетов. Тем из них, которые показали полную готовность к холодам, выдали подтверждающие акты.

Однако любые недочеты и нарушения администрациям потребуется исправить. Времени на это немного — каждому округу необходимо отчитаться до 15 ноября.

В результате им выдадут паспорта с результатами проверок. Это подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Вручение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду — это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями и организациями ЖКХ Александр Самарин.

По его словам, отопление в этом году дали раньше, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. Он объяснил это тем, что, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные, а позволить жителям заболеть нельзя.