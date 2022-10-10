Готовность опор под путепровод в Раменском составила 65% | 360°

Все новости

Важное

10 октября 2022, 19:08

Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Подмосковье

10 октября 2022, 19:07

Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке

Реклама

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Спецоперация

10 октября 2022, 18:56

СБУ объявила Марию Захарову в розыск

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Общество

10 октября 2022, 18:47

«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей

Подмосковье

10 октября 2022, 18:42

Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

Общество

10 октября 2022, 18:36

Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы

Подмосковье

10 октября 2022, 18:30

Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

Подмосковье

10 октября 2022, 18:16

Готовность опор под путепровод в Раменском составила 65%

Читать 360tv в

Строительство путепровода в районе платформы Быково продолжается в Раменском округе. Конструкция будет опираться на десять опор и строительство нескольких из них уже завершено.

Реклама

«В общей сложности работы по сооружению опор выполнены на 65%. Продолжается бетонирование подпорных стен путепровода — здесь работы выполнены на 75%», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новый путепровод позволит разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и в целом значительно улучшит транспортную доступность Раменского округа для более чем 40 тысяч жителей. Ликвидация железнодорожного переезда обеспечит быстрое движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в многочасовых заторах.

Еще несколько путепроводов строятся в Подмосковье в Красногорске, Лобне, Люберцах и других городах. За два года в Московской области построят 41 пешеходный переход через железнодорожные пути.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

Строительство

Дороги

Раменское

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама