Готовность опор под путепровод в Раменском составила 65% | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 18:16 Поделиться Telegram

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Viber Готовность опор под путепровод в Раменском составила 65%

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Строительство путепровода в районе платформы Быково продолжается в Раменском округе. Конструкция будет опираться на десять опор и строительство нескольких из них уже завершено.

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«В общей сложности работы по сооружению опор выполнены на 65%. Продолжается бетонирование подпорных стен путепровода — здесь работы выполнены на 75%», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новый путепровод позволит разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и в целом значительно улучшит транспортную доступность Раменского округа для более чем 40 тысяч жителей. Ликвидация железнодорожного переезда обеспечит быстрое движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в многочасовых заторах.

Еще несколько путепроводов строятся в Подмосковье в Красногорске, Лобне, Люберцах и других городах. За два года в Московской области построят 41 пешеходный переход через железнодорожные пути.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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