Подмосковье 17 мая 2023, 10:12 Готовность новой школы в «Гусарской балладе» в Одинцове превысила 75% Минстрой МО

Читать 360tv в

Школу на 2,2 тысячи мест построят в Одинцове в жилом комплексе «Гусарская Баллада». Работы уже завершили на 75%.

Как сообщили в Минстрое Подмосковья, сейчас на объекте трудятся 450 человек и 10 машин.

Реклама

«Продолжается монтаж инженерных систем, отделка помещений, монтаж дверей и лифтов, кровельные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся в несколько смен», — рассказали в ведомстве.

Площадь школы составит 30 тысяч квадратных метров, она станет самым большим образовательным центром региона. В ней обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, четыре спортзала, актовый зал, столовую, библиотеку, лаборантские и мастерские.

На территории учреждения построят стадион с футбольным полем, баскетбольную и волейбольную площадки и место для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года. Среди них — большая школа в ЖК «Гусарская Баллада», в которую смогут пойти 2200 детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».