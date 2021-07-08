Готовность пристройки к школе №6 в Балашихе достигла 70%

Пристройку к школе № 6 в Балашихе планируют открыть в конце года. Ее строительная готовность достигла 70%. Учреждение появится в микрорайоне Саввино.

Источник фото: Константин Роик

Строительство проверил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он отметил, что работы идут по графику.

Школа № 6 оказалась уже в центре застройки нового жилого квартала. Застройщик возводит не только дома, но и социальные объекты Тарас Ефимов.

Четырехэтажная пристройка сможет вместить 550 ребят. В ней обустроят 22 кабинета, столовую, актовый и спортивный залы.

Источник фото: Константин Роик

«Наша школа в два раза переполнена. Ее посещают 1750 детей, поэтому потребность в пристройке очень велика. Она поможет ликвидировать вторую смену», — отметила директор школы № 6 Людмила Кузнецова.

Внутренний дворик школы благоустроят и озеленят. В работах задействовали 110 человек.

Источник фото: Константин Роик

Школа № 6 — одна из старейших в Балашихе. Ее открыли еще в 1894 году, а позже возвели новое здание.