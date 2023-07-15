Подмосковье 15 июля 2023, 03:00 Готовность нового спортивного центра с катком в Орехово-Зуеве превысила 60% Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

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К концу этого года в Орехово-Зуеве построят ФОК с крытым катком. На данный момент строительная готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На данный момент строители продолжают монтаж фасада здания, а также подводят коммуникации внутри и снаружи спортивного комплекса.

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«Это будет первый для округа ФОК с крытым катком. С открытием нового спортивного комплекса у жителей появится возможность круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием рядом с домом», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Согласно проекту, в здании предусмотрен зал технической подготовки для хоккеистов, трибуна на 230 мест, медпункт и кафе. Там также будет работать сервис по прокату и заточке коньков.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев заявил, что к строительству ФОКа приступили летом 2022 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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