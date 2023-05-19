Подмосковье 19 мая 2023, 10:17 Готовность нового перехода на ж/д станции Удельная в Раменском превысила 70%

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Возле ж/д станции Удельная в Раменском продолжается остекление надземного пешеходного перехода. На данный момент работы завершили на 70%. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Сейчас на объекте красят входные павильоны, устанавливают лифтовые шахты. Ожидается, что движение по пешеходному переходу откроется в июне этого года.

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Новый объект соединит улицу Первомайскую и Южный проспект. На переходе появятся лестничные сходы и пассажирские лифты. Остекление будет выполнено из специального ударопрочного стекла.

Отмечается, что работы на объекте ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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