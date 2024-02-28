Подмосковье 28 февраля 2024, 12:34 Готовность нового корпуса Поваровской школы в Солнечногорске достигла 50% Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Продолжается возведение пристройки на 300 мест к Поваровской средней общеобразовательной школе в Солнечногорске. Строительная готовность объекта составляет 50%. В пристройке разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки.

Объект посетил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с родителями и учителями. В настоящее время строители завершают кладку наружных стен, штукатурят помещения, ведут работы по устройству кровли, теплосетей, фасада, парадной лестницы. На площадке задействованы 50 рабочих и три машины.

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«Подрядчик идет в графике. Есть уверенность, что 1 сентября мы вместе с жителями Поварова дадим первый звонок на линейке в новом корпусе», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Площадь трехэтажного объекта составляет почти 10 тысяч квадратных метров — в пять раз больше старой школы, построенной еще в 1957 году. Пристройка позволит полностью ликвидировать вторую смену.

Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

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