Готовность нового футбольного манежа в Домодедове достигла 30% | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:25 Готовность нового футбольного манежа в Домодедове достигла 30%

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Строительство футбольного манежа в Домодедове завершено на 30%. Он появится в микрорайоне Северный на территории стадиона «Авангард» в 2023 году. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

На объекте трудятся 50 человек и пять единиц техники. Сейчас они проводят работы по армированию и бетонированию балок, колон и плиты, монтируют наружные сети и обустраивают основание поля. Территорию благоустроят и озеленят.

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Планируется, что на манеже смогут заниматься до 60 человек одновременно.

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