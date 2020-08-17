Готовность малокомплектных школ к 1 сентября проверят в Подмосковье. У детей должно быть горячее питание
Андрей Воробьев провел видеоконференцию с зампредами правительства и главами муниципалитетов. Главный вопрос — готовность учебных заведений к 1 сентября. В регионе проверят малокомплектные школы. Там, как и в больших школах, учеников должны обеспечить горячим питанием.
Помимо этого, губернатор отметил, что сейчас важно общаться с жителями. После режима повышенной готовности у населения накопилось много вопросов. Поэтому министры отправятся на территории для решения проблем жителей.
«Прошу регулярный выезд всех министров на территории сделать и главное предусмотреть, выйти на улицы и еще раз ответить, послушать, какие вопросы беспокоят наших граждан», — уточнил Воробьев.
Также во время видеоконференции власти обсудили работу общественных советов. Активные жители теперь смогут следить за качеством оказываемых услуг в парках региона. Всего их в Подмосковье 117. И жители смогут влиять на работу каждого.
Наладить инфраструктуру, составить расписание активностей и культурных мероприятий, а также выбрать поставщиков услуг и торговые организации для работы в парковых зонах теперь можно самим. Стать участником совета смогут активные жители прилегающих домов, многодетные мамы, предприниматели, представители молодежи и старшего поколения. Также членами совета смогут стать юридические лица, которые работают с парками по какому-либо направлению.