Подмосковье 02 февраля 2024, 12:25 Готовность лесопожарных станций к новому сезону проверят в Подмосковье Пресс-служба Комлесхоза МО

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Проверки готовности станций «Центрлесхоза» к пожароопасному сезону стартовали на территории Московской области. Специалисты «Мособллеса» проверяют исправность оборудования и спецтехники.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов подчеркнул, что особое внимание инспекторы во время рейдов уделяют укомплектованности штата лесопожарных станций.

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«Цель мероприятий — подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», — указал Владислав Мурашов.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья добавили, что для эффективного взаимодействия между жителями региона и контроля за обстановкой на территории Московской области работает круглосуточная региональная диспетчерская служба комитета (РДС).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков. Кроме того, проводятся работы по обустройству зеленых зон.

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