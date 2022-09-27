Готовность коммунальных служб к зиме проверят в Подмосковье до 7 октября | 360°

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Готовность коммунальных служб к зиме проверят в Подмосковье до 7 октября

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В начале сентября в Подмосковье провели первый этап проверок коммунальных предприятий в преддверии зимы. Инспекторы ГУСТ выявили лидеров подготовки к зимнему сезону, а также округа, где необходимо усилить оснащение. На следующей неделе пройдут повторные проверки, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Мы составили график выездов с заместителями и планируем посетить на следующую неделю по четыре округа каждый, что даст нам возможность лично убедиться в готовности около 24 округов. Остальные тоже промониторим с помощью сотрудников территориальных отделов в каждом округе. Мы уже давали достаточно времени для устранения недочетов, самым распространенным оказалось количество инвентаря, расходных материалов», — сказала руководитель ГУСТ  Светлана Аипова.

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Она уточнила, что материалы и инвентарь должны быть подготовлены согласно регламенту — на одного дворника должно приходиться не менее трех совковых лопат в течение сезона, противогололедные материалы для обработки зоны проездов должны быть закуплены в размере 120 граммов на один квадратный метр. Также в наличии должны быть расходные материалы для уборочной техники: масла для двигателей, масляные фильтры, а также щетки и щеточные диски.

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«Инспекторы ГУСТ будут проверять каждое коммунальное предприятие согласно установленным нормативам», — добавила Светлана Аипова.

Также министр отметила, что на текущий момент коммунальные предприятия должны заготовить от 40% и выше противогололедных материалов. 41 округ уже имеет норму для работы в зимний период, остальным необходимо ускорить работу по закупке необходимого количества противогололедных материалов.

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