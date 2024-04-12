Подмосковье 12 апреля 2024, 18:05 Готовность коммунальной техники к весенне-летнему сезону проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Месяц чистоты и благоустройства в Солнечногорске продолжается. Готовность коммунальной техники к весенне-летнему сезону проверил первый заместитель главы округа Александр Мамлай совместно с представителями Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Плужно-щеточные и поливальные машины пришли на замену снегоуборочным. После зимнего периода на большей части техники заменили навесное оборудование, приобрели ручной инвентарь для рабочих. Техника прошла все необходимое техническое обслуживание и уже задействована на улично-дорожной сети и общественных территориях городского округа.

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«Сейчас на территории нашего округа продолжается месяц чистоты и благоустройства. Все коммунальные службы проводят усиленную работу по наведению порядка, на особом внимании — общественные пространства и места притяжения жителей и гостей Солнечногорска. Завершим месяц общеобластным субботником, который пройдет 27 апреля. Приглашаю жителей поддержать нас и вместе сделать округ чище!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Спецтехнику представили все коммунальные службы округа, в числе которых МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», МКП «ИК ЖКХ», «Центравтомагистраль» и «Мосавтодор».

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