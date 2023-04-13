Подмосковье 13 апреля 2023, 11:51 Готовность коммунальной техники к летнему сезону проверили в Пушкино

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Смотр коммунальной техники прошел в Пушкино. Машины и средства малой механизации уже подготовили к весенне-летнему сезону.

«Мы 185 единиц техники полностью перепрофилировали, перевели в летний режим. Часть ушла на консервацию, часть будет работать в летний период», — рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов

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Коммунальщикам в апреле предстоит привести в порядок парки и скверы, дворы, детские площадки и тротуары. За их работой будет осуществляться постоянный контроль.

«Для контроля достаточно много создано условий. Это и цифровые новшества в виде системы контроля планирования, это и программа проверки „Подмосковье“, в которой несколько министерств работают, отслеживают нашу работу. В каждом учреждении есть техники-смотрители и начальник участка, которые также осуществляют ежедневный контроль», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Коммунальную технику также задействуют во время областного субботника 22 апреля. Центральной площадкой акции будет Банный лес в Красноармейске.

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