Готовность к зиме в Шаховской проверили инспекторы ГУСТ | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Готовность к зиме в Шаховской проверили инспекторы ГУСТ

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В Подмосковье продолжается активная подготовка к зимнему сезону. Недавно ее ход проверили инспекторы в Шаховской. Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова лично побывала с рабочей поездкой в городском округе. Выявились некоторые дефекты, которые нужно будет устранить в ближайшее время.

«Совместно с коллегами из городского округа промониторили содержание территорий по следующим улицам: Базаева, Шамонина, Солнечная и Мелиораторов. Коммунальные предприятия городского округа Шаховская быстро реагируют на нарушения, которые указывают инспектора ГУСТ и в оперативном порядке устраняют, выявленные дефекты: дворовые территории содержаться в чистоте и порядке», — рассказала руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Она добавила, что в своей работе коллеги уже активно задействуют принцип синхронизации программ ЖКХ. Это значит, что вместе с благоустройством дворовых территорий проводится и капитальный ремонт дворов по этому адресу. Уже удалось в срок выполнить программу под названием «Пешком» — в Шаховской заасфальтировали 14 народных троп, подготовленность к зимнему периоду в городском округе составляет больше 80%.

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Министр отдельно заострила свое внимание на тех изменениях, которые успели произойти в Шаховской с момента ее последнего визита. Городской округ смогли заметно озеленит, а также начать синхронизировать программы, которые крайне важны для местных жителей — капитальный ремонт домов и программу комплексного благоустройства.

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