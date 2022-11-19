Подмосковье 19 ноября 2022, 19:41 Готовность к сезону снегопадов проверили в Лосино-Петровском

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Обход Лосино-Петровского провел глава округа Сергей Джеглав. Особое внимание на обходе было уделено подготовке округа к минусовым температурам и гололеду.

Первый снегопад проверил готовность служб Лосино-Петровского к уборке городских улиц. Во время обхода также провели проверку состояния теплового контура домов, подходы к подъездам, состояние детских и контейнерных площадок и качество уборки и обработки дорог противогололедными реагентами.

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«Мы не только сами себя контролируем, но и ГУСТ нас контролирует. Предыдущие два месяца и инспекция, и проверка материально-технической базы, и закупка реагентов, и материалов. У нас и лопаты, и реагент, и трактора, и автомобили — все готово для того, чтобы зиму провести качественно. И чтобы наши жители не испытывали дискомфорта», — отметил глава городского округа Лосино-Петровского городского округа.

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В обходе также приняли участие заместители профильных направлений, депутаты совета депутатов округа и сотрудники управляющих компаний. Все замечания к содержанию территорий службы приняли к сведению.