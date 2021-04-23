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    23 апреля 2021, 14:46

    Готовность к пожароопасному сезону оценили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Системы обводнения торфяников в Подмосковье готовы к пожароопасному сезону. Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. По его словам, уже провели осмотр всех 76 гидротехнических сооружений.

    Готовность к пожароопасному сезону оценили в Подмосковье | Изображение 1

    Главная задача комплексов — накопление и удержание влаги в паводковое и дождевое время, регулирование уровня воды на площадях.

    По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева ежегодно контролируются уровень грунтовых вод и пожароопасная ситуация

    Антон Велиховский.
    Готовность к пожароопасному сезону оценили в Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Обследовать территории обводнения помогут промышленные дроны с тепловизионной техникой. Это упростит обнаружение и локализацию торфяных пожаров.

    На всех площадках с гидротехническими сооружениями будут работать специальные передвижные базы, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарем. Они помогут организовать круглосуточные дежурства.

    Готовность к пожароопасному сезону оценили в Подмосковье | Изображение 3

    За состоянием всех комплексов обводнения торфяников станут следить и через приложение «Проверки Подмосковья».