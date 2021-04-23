Готовность к пожароопасному сезону оценили в Подмосковье

Системы обводнения торфяников в Подмосковье готовы к пожароопасному сезону. Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. По его словам, уже провели осмотр всех 76 гидротехнических сооружений.

Главная задача комплексов — накопление и удержание влаги в паводковое и дождевое время, регулирование уровня воды на площадях.

По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева ежегодно контролируются уровень грунтовых вод и пожароопасная ситуация Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Обследовать территории обводнения помогут промышленные дроны с тепловизионной техникой. Это упростит обнаружение и локализацию торфяных пожаров.

На всех площадках с гидротехническими сооружениями будут работать специальные передвижные базы, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарем. Они помогут организовать круглосуточные дежурства.

За состоянием всех комплексов обводнения торфяников станут следить и через приложение «Проверки Подмосковья».