Инспекция на самокатах. Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Чехове

Готовность коммунальных сетей к новому отопительному сезону проверили в подмосковном Чехове. Энергетиков навестил глава округа Григорий Артамонов. На месте он узнал, готово ли все к грядущим нагрузкам. Для осмотра выбрал экологичный транспорт — электросамокат.

На нем глава и сотрудники администрации передвигались между площадками. Проверили, исправны ли коммуникации и сухие ли подвалы. Поездка на самокатах позволила увидеть то, что сложно заметить из окна автомобиля.

По пути к Григорию Артамонову подходили жители. Например, Николай Осикин попросил решить давнюю проблему с детской площадкой.

Я слежу за деятельностью нашего главы и вижу, как проявляются многие моменты. Я очень рад, что у нас такой глава, что он общается с нами Николай Осикин.

На электрическом двухколесном транспорте доступны не только близлежащие объекты, но и удаленные. До первой котельной на Московской улице проверяющие добрались за 20 минут.

«Она отапливает более 70 объектов. У нас, в Чехове, готовность к отопительному сезону по графику и даже с опережением. Свыше 90% готовых объектов», — подчеркнул заместитель главы округа Сергей Хилис.

Состояние баков для мусора, проблемы с покрытием спортивных площадок — эти вопросы волнуют жителей. Такой вывод сделали участники проверки во время своей инспекции на самокатах.

Мы вводим новую форму мониторинга нашего города, но не всего округа. Он большой — его на самокате не объедешь. А по городу быстро, комфортно и экологически чисто. Это поможет нам заглянуть практически в каждый подъезд и пообщаться с жителями Григорий Артамонов.

Теперь полученные обращения жителей примут в работу. А такие проверки на самокатах администрация округа планирует сделать регулярными.