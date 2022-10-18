Газовые предприятия 13 округов Подмосковья прошли проверку Госжилинспекции | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:26 Газовые предприятия 13 округов Подмосковья прошли проверку Госжилинспекции

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В Подмосковье состоялся ежемесячный смотр газовых предприятий, которые аккредитованы для работы с оборудованием в квартирах жителей региона. Инспекторы провели большую работу, они проверили, соответствует ли штатная численность, указанная в заявках, фактической, оценили, есть ли у сотрудников все необходимые удостоверения и посмотрели, как действует система распознавания работников.

Проверкой занимались в 13 округах. В ведомстве отметили, что всюду, где они проводили инспекцию, оказалась полная готовность к обслуживанию газового оборудования в МКД. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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Инспекция проводилась по многим параметрам. Важно было проверить наличие слесарей, чтобы оценить настоящую готовность к плановому техническому обслуживанию. Здесь есть и определенная планка — нужно, чтобы на одного слесаря приходилось не больше 3700 обслуживаний за один год.

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У самих слесарей проверяли удостоверения и QR-коды. Последние нужны, чтобы жители могли быть уверены: к ним действительно пришли не мошенники, которые просто пытаются выдать себя за сотрудников, а на самом деле пробуют выкачать из людей деньги обманом. Достаточно просто просканировать код телефоном, чтобы убедиться, реальный это слесарь или нет.

Проверки успешно прошли сотрудники в Люберцах, Воскресенске, Наро-Фоминске, Лыткарине, Электрогорске, Электростали и Павловском Посаде, а также в Долгопрудном и Солнечногорске.

Ранее стало известно, что голубое топливо по проекту «Социальная газификация» бесплатно подведут к границам 115 тысяч домовладений Подмосковья. Большую часть плана выполнили, и цель — достичь поставленных показателей к концу 2022 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Андрей Воробьев.