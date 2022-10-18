Готовность дорожной техники к зиме проверили в Королеве | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 22:47 Готовность дорожной техники к зиме проверили в Королеве

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В городском округе Королев около 180 километров дорог и 90 километров тротуаров. В зимний период за порядком на дорогах следят с помощью специальной техники.

Городской округ Королев одним из первых в регионе готов к зиме. Глава городского округа Игорь Трифонов посетил «Автобытдор», осмотрел технику и проверил наличие необходимого инвентаря. Погрузчики, самосвалы, грейдеры — всего около 40 единиц техники к сезону холодов и заморозков готовы.

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«Сейчас техника переоборудована на 80 процентов к зиме. Начинается холодное время. Остальная техника работает круглогодично. Это самосвалы, погрузчики разного уровня. Если мы возьмем технику для тротуаров и дворов, там все быстро — в течение получаса меняется ковш на щетку», — рассказал главный инженер МБУ «Автобытдор» Леонид Жучихин.

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Королев также заранее закупил более 700 тонн соли и 2000 кубометров песко-соляной смеси. Большая часть запасов хранится на складе «Автобытдора». В инвентаре тоже недостатка нет. Готовы лопаты, ледорубы, скребки и малые снегоуборочные машины.

За порядком на дорогах и улицах будут следить 140 человек. Для них также подготовили зимнюю спецодежду.