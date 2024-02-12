Подмосковье 12 февраля 2024, 12:33 Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске достигла 95% Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Строительство пятисекционного дома в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске для переселенцев из аварийного жилья вышло на финальную стадию. Сейчас готовность дома составляет 95%. Специалисты приступили к подключению коммуникаций.

Накануне заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин показал жителям аварийных домов их будущие квартиры в микрорайоне Рекинцо-2. Около 400 человек вскоре переедут в 147 комфортабельных квартир.

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При строительстве учли все нормы безопасности: оборудовали систему оповещения и пожарные шкафы. Во дворе обустроят парковочные места и пешеходные дорожки, установят детскую и спортивную площадки.

«Практически все строительные работы завершены. Через пару месяцев начнем оформление договоров на собственность тех, кто переезжает в эти квартиры», — сказал Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Работы ведутся по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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