Подмосковье 25 марта 2024, 11:19 Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Подольске составила 90%

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Строительство жилого дома на улице Плещеевская в Подольске вышло на финишную прямую. Скоро сюда переедут жители нескольких аварийных МКД.

«Строительная готовность дома составила 90%. Пока снаружи завершаются облицовка и остекление витражей фасада, внутри идет пусконаладка лифтов и отделка помещений. Все 84 квартиры будут сданы полностью готовыми, с ремонтом и сантехникой. Новоселам останется только завезти мебель», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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Благоустройство территории у нового дома начнется в апреле. Во дворе сделают детскую площадку, по периметру установят видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Планируется, что уже в мае МКД сдадут в эксплуатацию. После этого сюда смогут переехать 142 человека из аварийных домов.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье 24 марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.