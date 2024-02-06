Подмосковье 06 февраля 2024, 14:46 Готовность детского сада в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе превысила 60% пресс-служба администрации городского окрруга Балашиха

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Строительство детского сада продолжается в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Готовность объекта достигла 61%. Учреждение введут в эксплуатацию в 3-м квартале 2024 года.

На стройплощадке уже установили монолитный каркас здания и ограждающие конструкции. Продолжаются работы по гидроизоляции кровли, наружного фасада, монтажу окон и прокладке наружных сетей.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В детском саду планируют открыть 15 групп. В каждой из них будут спальни, игровые, раздевалки, буфеты и туалеты. Там также появится физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кухня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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