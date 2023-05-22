22 мая 2023, 16:53
Готовность благоустройства набережной реки Нары в Серпухове превысила 90%
Набережную реки Нара благоустроят в Серпухове. Там появятся велосипедные и пешеходные дорожки, детские площадки и зоны отдыха. Готовность работ составила 90%.
Как рассказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин, благоустройство набережной проводят благодаря победе проекта в конкурсе малых городов и исторических поселений.
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«Эта территория будет иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортного времяпрепровождения. Сейчас общее выполнение работ здесь составляет порядка 90%», — отметил он.
Благоустраиваемый участок расположен от лодочной станции до Принарского парка. Набережную поделят на тихую и активную зоны. Там уже проложили коммуникации, велосипедные и пешеходные дорожки, установили урны, скамейки и павильон «библиотека». На территории установили смотровую башню, установили систему освещения и высадили кустарники.
Сейчас рабочие завершают строительство ротонды, обустройство входных зон, павильонов, газона и систем оповещения и видеонаблюдения.
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Серпухов
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