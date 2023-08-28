Подмосковье 28 августа 2023, 16:29 Готовность автобусов к началу учебного года проверили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Представители Минтранса и Госавтоинспекции Подмосковья проверили готовность автобусов к началу учебного года. Эксперты отмечают, что школьный транспорт должен соответствовать всем требованиям технического регламента.

Добраться до учебных заведений в Московской области можно по 878 маршрутам. Их обслуживают свыше четырех тысяч транспортных средств, которые прошли плановые ТО. В салонах проверили состояние кондиционеров и печек, а также провели химчистку.

Реклама

Отмечается, что для недопущения срывов рейсов 1 сентября в регионе обеспечат дополнительный резерв автобусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».