Готовность 90%. Школу для 600 ребят откроют осенью в деревне Черной

Новую школу в подмосковной деревне Черной достроят этим летом. Работы здесь вышли на финишную прямую, готовность — 90%. Она откроет двери более чем для 600 ребят из городского округа Истра.

Под современное трехэтажное здание отдали участок площадью около десяти тысяч квадратных метров. Здесь школьники будут учиться в просторных классах. Для них сделают два спортивных зала и один актовый, зимние сады и зоны отдыха.

Школу полноценно достроят уже в июле. Готовность проверила глава городского округа Татьяна Витушева.

Она войдет в состав действующей Павловской школы, поэтому педагогический состав у нас в целом сформирован Татьяна Витушева.

Внутренний дворик благоустроили. Там появились просторный стадион, беговые дорожки, тренажеры, баскетбольная и детская площадки.

Полноценное образовательное учреждение в округе построили впервые за 17 лет. Оно разгрузит Павловскую школу, благодаря чему обучение там будет проходить в одну смену.

Возобновление строительства началось в Подмосковье с 18 мая. Эти работы продолжатся со строгим соблюдением санитарных норм.

Губернатор Андрей Воробьев уже проверил в Ленинском округе готовность нового корпуса Бутовской школы № 2. Осенью здесь начнут учиться сразу 550 подмосковных ребят.