Готовность 90%. Школу для 600 ребят откроют осенью в деревне Черной
Под современное трехэтажное здание отдали участок площадью около десяти тысяч квадратных метров. Здесь школьники будут учиться в просторных классах. Для них сделают два спортивных зала и один актовый, зимние сады и зоны отдыха.
Школу полноценно достроят уже в июле. Готовность проверила глава городского округа Татьяна Витушева.
Она войдет в состав действующей Павловской школы, поэтому педагогический состав у нас в целом сформированТатьяна Витушева.
Внутренний дворик благоустроили. Там появились просторный стадион, беговые дорожки, тренажеры, баскетбольная и детская площадки.
Полноценное образовательное учреждение в округе построили впервые за 17 лет. Оно разгрузит Павловскую школу, благодаря чему обучение там будет проходить в одну смену.
Возобновление строительства началось в Подмосковье с 18 мая. Эти работы продолжатся со строгим соблюдением санитарных норм.
Губернатор Андрей Воробьев уже проверил в Ленинском округе готовность нового корпуса Бутовской школы № 2. Осенью здесь начнут учиться сразу 550 подмосковных ребят.