Подмосковье 22 июня 2023, 11:03 Готовность 7 тысяч домов к новому отопительному сезону проверили в Подмосковье ОЗП проверка 4 / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировали подготовку более семи тысяч домов к началу отопительного сезона. По предварительным данным, более половины из них готовы к осенне-зимнему периоду не до конца.

«Значительно ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение „Проверки Подмосковья“, — отметила руководитель ГЖИ региона Ольга Федина.

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Проверки домов проводят по чек-листу из 20 пунктов. Особое внимание уделяют дверям и окнам, которые должны плотно закрываться, а любые протечки труб недопустимы.

Федина добавила, что во время подготовки к новому отопительному сезону инспекторы проконтролируют нормализацию температурно-влажностного режима: содержание вентиляции, водоотводов, термоизоляции, инженерных коммуникаций, чердаков и кровель.

В текущем году чаще всего инспекторы выявляли подтопления, захламления и загромождения приямков в домах. Все недочеты направляют управляющим компаниям, которые должны в установленные сроки устранить их. На данный момент коммунальщики во Власихе, Восходе, Домодедове, Котельниках, Луховицах и Серебряных Прудах отработали замечания на 100%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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