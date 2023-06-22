22 июня 2023, 11:03
Готовность 7 тысяч домов к новому отопительному сезону проверили в Подмосковье
Госжилинспекция Подмосковья проконтролировали подготовку более семи тысяч домов к началу отопительного сезона. По предварительным данным, более половины из них готовы к осенне-зимнему периоду не до конца.
«Значительно ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение „Проверки Подмосковья“, — отметила руководитель ГЖИ региона Ольга Федина.
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Проверки домов проводят по чек-листу из 20 пунктов. Особое внимание уделяют дверям и окнам, которые должны плотно закрываться, а любые протечки труб недопустимы.
Федина добавила, что во время подготовки к новому отопительному сезону инспекторы проконтролируют нормализацию температурно-влажностного режима: содержание вентиляции, водоотводов, термоизоляции, инженерных коммуникаций, чердаков и кровель.
В текущем году чаще всего инспекторы выявляли подтопления, захламления и загромождения приямков в домах. Все недочеты направляют управляющим компаниям, которые должны в установленные сроки устранить их. На данный момент коммунальщики во Власихе, Восходе, Домодедове, Котельниках, Луховицах и Серебряных Прудах отработали замечания на 100%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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