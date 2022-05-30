Готовность 117 пляжей к летнему сезону проверили в Подмосковье

Главное управление содержания территорий провело инспекции по готовности пляжей Подмосковья к летнему сезону.

Проверяли чистоту территорий и степень благоустройства. Инспекторы управления осмотрели 117 пляжей и 94 зоны отдыха у воды. В ходе проверок они выявили 116 нарушений, из которых 90 уже устранили.

«Основными нарушениями были навалы на прилегающей территории к контейнерным площадкам, мусор на газонах и вандальные надписи на элементах благоустройства. Проверки уже закончились, но мы ожидаем, что за эти пару дней до начала лета устранят остальные нарушения и все пляжи, и прибрежные зоны будут готовы к сезону», — пояснила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.