Подмосковье 24 июля 2023, 17:23 «Готовимся к новому формату». Член Общественной палаты Подмосковья — о внедрении ДЭГ Телеканал «360»

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В 2023 году с помощью дистанционного электронного голосования жители Подмосковья смогут принять участие в выборах, не посещая лично избирательный участок. Член Общественной палаты Московской области Олег Стогов рассказал о том, как будут проходить выборы губернатора Подмосковья в сентябре.

Регистрация кандидатов в губернаторы завершилась в Подмосковье. Зарегистрировали четырех кандидатов: действующего главу Московской области Андрея Воробьева («Единая Россия»), Кирилла Жигарева (ЛДПР), Александра Наумова (КПРФ) и Анатолия Никитина (СРЗП).

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«Мы готовим пул наблюдателей. Можно сказать, что ежегодно, „ежевыборно“ мы являемся самым успешным регионом. Самое большое количество общественных наблюдателей по стране — в Московской области», — подчеркнул Стогов.

Член Общественной палаты добавил, что сейчас Подмосковье готовится к новому формату проведения выборов — ДЭГ. Дистанционное голосование имеет большие шансы на успех в регионе. Это обусловлено тем, что в Московской области хорошая зона покрытия интернетом, а 94% избирателей зарегистрированы на портале госуслуг.

«Сейчас мы живем в цифровой век, и электронное голосование неизбежно», — поделился мнением уличный художник Артем Артохот.

Он отметил важность разъяснения всех нюансов старшему поколению, ведь дистанционное голосование имеет ряд преимуществ: отсутствие очередей, а также возможность сделать выбор удаленно из любого места.

«Насколько я слышала, электронное голосование полностью защищено. У нас есть портал госуслуг, где люди регистрируются, подтверждают свою учетную запись. Я читала много информации в интернете, на сайте губернатора, в Telegram-каналах, там все описывается, и если какие-то вопросы возникнут, можно будет обратиться по горячей линии», — прокомментировала жительница Химок Мария Березеско.

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