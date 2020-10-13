Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,9 тысячи заявок за неделю

Государственная жилищная инспекция Московской области только на прошлой неделе обработала 7,9 тысячи заявок жителей, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона.

«В 17 муниципалитетах общее количество обращений снизилось», — уточнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводятся на сайте правительства Московской области.

Самые высокие темпы снижения количества обращений среди муниципалитетов зафиксированы в Черноголовке (-75%), Власихе (-60%), Пущино (-53%), Красноармейске (-33%), а также в Волоколамском и Раменском округах (-24%).

В сезонных категориях пришло наибольшее количество заявок. Так, в группе «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению» было зафиксировано 1043 обращения, а в категории «Отсутствие отопления» — 719. При этом в 16 муниципалитетах сократилось число жалоб на недостаточно теплые батареи.

В 12 муниципалитетах снизилось количество обращений в категории «Отсутствие отопления».

В оказавшейся на третьем месте категории «Ненадлежащая уборка подъездов» число обращений уменьшилось в 12 муниципалитетах. Ивантеевка — единственный городской округ, из которого жалоб на грязные подъезды не поступало.

Снизить в целом по Подмосковью число обращений в категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы» на 13% позволили меры особого контроля. Таким образом, лидировавшая на позапрошлой неделе категория, в этот раз стала только четвертой.

Из федерального бюджета выделят дополнительные средства для выплат на детей от трех до семи лет. В Подмосковье на это будет направлено свыше 314 миллионов рублей. Дополнительные средства выделили, потому что возросло количество детей, чьи родители имеют право на выплаты.