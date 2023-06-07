Подмосковье 07 июня 2023, 12:54 Госжилинспекция Подмосковья рассказала о возможных поправках в ЖК РФ о непрерывности управления МКД Unsplash

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Представители Госжилинспекции Московской области дали комментарий об изменениях в статью 199 Жилищного кодекса РФ, которые рассматривают в Госдуме. Инициаторы законопроекта предложили устранить правовую неопределенность при вопросах продления сроков лицензии многоквартирных домов. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, поправки позволят коммунальным службам сохранить непрерывность управления МКД.

Для того, чтобы дома не оказались без присмотра управляющих компаний, представители думского Комитета по строительству и ЖКХ предложили дополнить часть 3 статьи 199 ЖК РФ понятием «истечение срока действия лицензии». На текущий момент закон гарантирует продолжение работы по содержанию МКД только в случаях, когда прекращена соответствующая деятельность УК в связи с исключением из реестра лицензий, прекращением действия или аннулированием подтверждающего документа.

Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"

Согласно статье 200 ЖК РФ, коммунальная служба обязана продолжать работу в МКД до тех пор, пока не появится другая ответственная организация за дом. Также нынешняя УК регламентирует действия органов местного самоуправления по уведомлению собственников об изменениях, организации общего собрания и организации открытого голосования по отбору управляющей организации.

Для управляющей компании, которая не продлила срок действия лицензии, новый законопроект позволит продолжить работы по содержанию общего имущества МКД до того момента, когда обязанность по управлению примет на себя иное лицо. Нормативно-правовой акт прошел первое чтение в Госдуме и к 8 июня готовятся поправки для рассмотрения документа во втором чтении.

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