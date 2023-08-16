Подмосковье 16 августа 2023, 05:00 Госжилинспекция проверила температурно-влажностный режим более чем в 2 тысячах жилых домов Подмосковья ГЖИ МО

Читать 360tv в

Госжилинспекция Подмосковья проверила уровень температурно-влажностного режима на крышах и чердаках 2142 многоквартирных домов со скатными кровлями в 55 городских округах. Всего устранить неполадки в кровлях необходимо в 6476 постройках, где прошлой зимой зафиксировали протечки и наледь.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, специалисты разработали комплекс работ по восстановлению ТВР и включили его в подготовку к холодному времени года. Режим позволяет защитить дома со скатными кровлями от протечек и других повреждений

Реклама

«ТВР создает грамотное содержание конструктивных элементов и систем здания, куда входят вентиляция, тепло и гидроизоляция на чердаках и кровлях. В дорожную карту включили дома, по которым были серьезные жалобы прошлой зимой, и всю эту „группу риска“ инспекторы проверят до 15 сентября», — подчеркнула Федина.

Коммунальщикам необходимо очистить чердаки от мусора, разрыхлить сыпучий утеплитель толщиной до 20 сантиметров и починить входные двери, люки и вентиляции на крышах.

Сейчас полностью справились с задачами УК Солнечногорска, Егорьевска и Клина. Также к завершению комплекса ТВР близки коммунальщики Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».