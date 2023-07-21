Подмосковье 21 июля 2023, 11:40 Госжилинспекция проверила ремонт 311 подъездов в Подмосковье ГЖИ МО

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Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья проверили 311 подъездов, которые отремонтировали по губернаторской программе. Качество работ оценили в 16 городских округах.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, за последний месяц Госжилинспекция приняла 179 подъездов. Наибольший объем работ провели в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Клину. Часть объектов направили на доработку — в них не прокрасили стены, не устранили сколы на ступенях и полах, а также не провели еще часть работ.

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«Оценка жилищных инспекторов ставит точку в приемке выполненных работ. Сама приемка проходит поэтапно. Сначала ремонт осматривает комиссия из представителей органа местного самоуправления, совета многоквартирного дома и управляющей организации», — сказала она.

По программе в порядок приведут 2,7 тысячи подъездов. Там обновят входные группы, двери, покрасят стены и потолки, заменят напольную плитку, окна, почтовые ящики и системы освещения. Дизайнерские решения будут согласовывать с жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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