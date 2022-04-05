Госжилинспекция проверила работу ЖКХ Сергиево-Посадского и Одинцовского округов

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Госжилинспекция проверила работу жилищно-коммунального комплекса Сергиево-Посадского и Одинцовского городских округов

Госжилинспекция Московской области продолжает комиссионные выездные проверки и рабочие встречи по проблемным вопросам жилищно-коммунальной сферы.

Ольга Федина, руководитель надзорного ведомства, напомнила, что соответствующее поручение было дано на оперативном совещании губернатора Московской области.

Заместитель руководителя инспекции Александр Белоусов возглавил рабочую комиссию в Сергиево-Посадском городском округе. В нее также вошли заместитель главы администрации муниципального образования Сергей Анфилов, представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства области, Главного управления содержания территорий и руководители управляющих организаций.

Члены комиссии оценили содержание многоквартирных домов по проспекту Красной Армии, Ярославскому шоссе, улицам Чайковского, Дружбы, Леонида Булавина, Воробьевской и Фестивальной.

В ходе проверки обнаружены системные нарушения в сфере уборки мест общего пользования. Кроме того, участники проверки отметили неудовлетворительное состояние мусоропроводов, вандальные надписи на фасадах, незаконную рекламу в подъездах. До конца недели нарушения должны быть устранены.

Затем в муниципальном ЦУРе под председательством Александра Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросу содержания территорий и жилого фонда городского округа. На рабочих совещаниях в каждом муниципалитете были обозначены проблемные точки и намечены пути их решения. Управляющим организациям из «красной зоны» даны поручения по устранению нарушений.