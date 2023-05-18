Подмосковье 18 мая 2023, 13:28 Госжилинспекция проверила газовые службы в 17 округах Подмосковья Коллектив сотрудников ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙКОНТРОЛЬ» в Лобне. / ГЖИ МО

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Госжилинспекция и органы местного самоуправления проверили готовность аккредитованных спецорганизаций к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах Московской области. Специалисты не выявили нарушений в 17 округах региона, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Инспекторы проверили численность сотрудников, их квалификационные аттестаты, наличие необходимых спецсредств, техники, удостоверений с актуальными QR-кодами и мобильное приложение на служебных телефонах слесарей.

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В Лобне дома обслуживает ООО «Спецгазстройконтроль». В нем работают девять слесарей, которые обслуживают 21 344 абонентов, что соответствует нормативам. В Серебряных Прудах оценили укомплектованность и квалификацию сотрудников ООО «Инженерные технологии». Нарушений не выявили.

В Дубне проверили ООО «Ситигаз» и ООО СО «Газовщик», в Луховицах — ООО «Альянс», в Королеве — «Проект-Сервис Групп».

Также газовые службы проверили в Мытищах, Серпухове, Ступине, Зарайске, Коломне, Волоколамске, Можайске, Шаховской, Красногорске, Краснознаменске, Реутове и Егорьевске. Все компании прошли проверки и подтвердили готовность к квалифицированной работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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