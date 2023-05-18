18 мая 2023, 13:28
Госжилинспекция проверила газовые службы в 17 округах Подмосковья
Госжилинспекция и органы местного самоуправления проверили готовность аккредитованных спецорганизаций к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах Московской области. Специалисты не выявили нарушений в 17 округах региона, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
Инспекторы проверили численность сотрудников, их квалификационные аттестаты, наличие необходимых спецсредств, техники, удостоверений с актуальными QR-кодами и мобильное приложение на служебных телефонах слесарей.
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В Лобне дома обслуживает ООО «Спецгазстройконтроль». В нем работают девять слесарей, которые обслуживают 21 344 абонентов, что соответствует нормативам. В Серебряных Прудах оценили укомплектованность и квалификацию сотрудников ООО «Инженерные технологии». Нарушений не выявили.
В Дубне проверили ООО «Ситигаз» и ООО СО «Газовщик», в Луховицах — ООО «Альянс», в Королеве — «Проект-Сервис Групп».
Также газовые службы проверили в Мытищах, Серпухове, Ступине, Зарайске, Коломне, Волоколамске, Можайске, Шаховской, Красногорске, Краснознаменске, Реутове и Егорьевске. Все компании прошли проверки и подтвердили готовность к квалифицированной работе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.
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Газ
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