Подмосковье 02 августа 2023, 10:50 Госжилинспекция проверила фирмы по обслуживанию газовой техники в Подмосковье Мытищи смотр спецорганизаций / ГЖИ МО

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Готовность к качественному обслуживанию газового оборудования подтвердили несколько специализированных организаций Подмосковья в июле. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

При проверке специалисты оценивали нагрузку на каждого слесаря в фирме, наличие квалификаций и спецсредств. У каждого сотрудника таких компаний должно быть удостоверение с актуальным QR-кодом для быстрой идентификации и противодействия мошенникам.

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Полное соответствие нормативам подтвердили в компании «ГИС» в Павловском Посаде. Здесь работают 12 слесарей, на которых приходится обслуживание 2810 абонентов в год.

В Люберцах проверку по всему чек-листу успешно прошла компания «Юникон», в Королеве готовность выполнять сложные ремонтные работы подтвердили сотрудники «Проект Сервис Групп».

В Мытищах проверку прошла компания «Газ-ТО», в Ступине и Зарайске — «Серпрегионгаз», а в Воскресенске — «Газпроектмонтаж», «Гарант-Сервис» и ИП Макаров.

Без нарушений прошел смотр в «Регионгазсервисе» в Наро-Фоминске и других фирмах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Проверку оборудования в квартирах будет проводить только компания «Мособлгаз».