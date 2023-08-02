02 августа 2023, 10:50
Госжилинспекция проверила фирмы по обслуживанию газовой техники в Подмосковье
Готовность к качественному обслуживанию газового оборудования подтвердили несколько специализированных организаций Подмосковья в июле. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.
При проверке специалисты оценивали нагрузку на каждого слесаря в фирме, наличие квалификаций и спецсредств. У каждого сотрудника таких компаний должно быть удостоверение с актуальным QR-кодом для быстрой идентификации и противодействия мошенникам.
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Полное соответствие нормативам подтвердили в компании «ГИС» в Павловском Посаде. Здесь работают 12 слесарей, на которых приходится обслуживание 2810 абонентов в год.
В Люберцах проверку по всему чек-листу успешно прошла компания «Юникон», в Королеве готовность выполнять сложные ремонтные работы подтвердили сотрудники «Проект Сервис Групп».
В Мытищах проверку прошла компания «Газ-ТО», в Ступине и Зарайске — «Серпрегионгаз», а в Воскресенске — «Газпроектмонтаж», «Гарант-Сервис» и ИП Макаров.
Без нарушений прошел смотр в «Регионгазсервисе» в Наро-Фоминске и других фирмах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Проверку оборудования в квартирах будет проводить только компания «Мособлгаз».
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