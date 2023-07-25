Подмосковье 25 июля 2023, 17:14 Около 23 тысяч домов проверили на готовность к отопительному сезону в Подмосковье ГЖИ МО

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Госжилинспекция проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов в Подмосковье. Почти в 15 тысячах из них выявили неполное соответствие указанным в паспортах сведениям. Управляющие компании устранят 40,5 тысячи недочетов.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, управляющие компании уже устранили нарушения в 11 тысячах домах. Лидерами по этой работе стали Люберцы, Одинцово, Мытищи, Серпухов, Истра, Электросталь, Коломна, Пушкино, Клин и Балашиха.

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Осмотры домов проходят при помощи мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Недочеты фиксируют и отправляют в Единую диспетчерскую службу.

Самыми частыми нарушениями стали неисправность дверей, подтопление и захламление приямков и неисправность электрооборудования.

«В чек-лист мобильного приложения входят все системы жизнеобеспечения дома, от которых зависит благополучное прохождение осенне-зимнего периода. Все двери и окна должны иметь плотный притвор, стекла быть целыми. Трубы отопления и горячей воды необходимо теплоизолировать. Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. И особое внимание уделяем нормализации температурно-влажностного режима в домах с чердачными кровлями», — сказала Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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