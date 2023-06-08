Подмосковье 08 июня 2023, 01:37 Госжилинспекция проконтролировала вывод вредных насекомых и крыс в трех домах Подмосковья Unsplash

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Госжилинспекция Московской области проконтролировала ход санитарно-эпидемиологических работ в домах Мытищ, Люберец и Шатуры. Жители построек обратились с жалобами на наличие тараканов, крыс и блох, комфортные условия проживания вернули порядка тысяче горожан.

Жители пятиэтажного дома на улице Терешковой в Мытищах сообщили о блохах, которые выбрались из подвала и стали беспокоить людей на первом этаже. Жилищные инспекторы поручили решить проблему коммунальной службе «Сукромка» и специалистам организации «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». Сотрудники обработали поверхности инсектицидным средством «Зеленый дом», которое является безвредным для взрослых и детей. Остаточная активность против вредоносных насекомых составляет до восьми недель.

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Дезинсекционные мероприятия по требованию Госжилинспекции провела также УК «Наш Дом Шатура» в доме на улице Жарова в Шатуре. Местные жители пожаловались на грязь и обилие тараканов. После сухой и влажной уборки во всех подъездах коммунальщики провели обработку мест общего пользования инсектицидом, а инспекторы провели с руководителем управляющей организации профилактическую беседу во избежание повторных нарушений.

При содействии надзорного ведомства управляющая компания АО «ЛГЖТ» организовала дератизацию в десятиэтажке на улице Черемухина. Жители сообщили о наличии крыс и попросили принять меры. Для этого УК пригласила профильную организацию, аккредитованную для этого вида работ. Сотрудники использовали готовую пищевую приманку в виде брикетов «Щелкунчик» и зерновую «БойКот». По итогам дератизации специалисты провели обследовали обработанную территорию и составили акт о положительном состоянии.

«Дезинсекция и дератизация помещений, входящих в состав общего имущества, это забота управляющих компаний. Причем процедура проводится не только по заявлению собственников, но и профилактически, по установленному графику. Для этого УК обязана ежемесячно оценивать санитарное состояние подведомственного фонда и по необходимости приглашать для работ специализированные организации», — отметила руководитель региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что управляющие компании, которые не способны выполнять просьбы жителей, не должны работать на территории Подмосковья.

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