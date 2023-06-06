Подмосковье 06 июня 2023, 14:41 Госжилинспекция проконтролировала ремонт лифтов в четырех городских округах Подмосковья Солнечногорск, рабочая кнопка вызова п. Андреевка, дом № 22 / ГЖИ МО

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Мероприятия по наладке лифтов в многоквартирных домах провели управляющие компании Лобни, Долгопрудного, Красногорска и Солнечногорска по требованию Госжилинспекции Московской области. По словам главы надзорного ведомства Ольги Фединой, поводом для проведения работ стали жалобы местных жителей на неисправную работу подъемного оборудования.

«Обслуживанием и ремонтом лифтов занимаются специализирующиеся на данном виде работ предприятия. Но контролировать работоспособность устройств и следить за состоянием всего подведомственного имущества обязаны именно управляющие компании, которым следует помнить, что в работе лифтового оборудования нет мелких проблем, от исправности этой техники зависит безопасность людей», — подчеркнула Федина.

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Специалисты провели замену устройств безопасности в лифтах, устранили неисправности в грузовых подъемниках и отремонтировали кнопки вызовов. Коммунальные службы учли все требования Госжилинспекции, все работы по наладке оборудования были проведены в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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