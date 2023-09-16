Подмосковье 16 сентября 2023, 18:59 Госжилинспекция проконтролировала ремонт фасадов домов в 4 городских округах Подмосковья Щелково. Ремонт МПШ / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала ремонт фасадов подведомственных многоквартирных домов в Истре, Коломне, Балашихе и Щелкове. О содействии инспекторов попросили местные жители, обеспокоенные готовностью МКД к предстоящей зиме.

По требованию надзорного ведомства коммунальщики Истры восстановили межпанельные швы в доме № 14 по улице Микрорайон в поселке Глебовского. Ранее местные жители пожаловались на промерзание стен зимой и протекание во время дождей.

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В Коломне по поручению Госжилинспекции провели ремонт фасада пятиэтажки на улице Октябрьской Революции, дом 326. Горожане сообщили о разрушении внешних стен дома, что очень беспокоило, особенно в преддверии холодного сезона. Инспекторы потребовали устранить нарушения, и УК оперативно выполнила необходимый комплекс работ.

Коммунальщикам Щелкова Госжилинспекция поручила загерметизировать стыки панелей в доме № 10 по Юбилейной улице в деревне Медвежьи Озера. Управляющая компания справилась с задачей в течение трех дней.

Жители дома № 54 по проспекту Ленина в Балашихе сообщили о сильном продувании вдоль стен. В установленный срок УК устранила проблему, загерметизировав швы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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