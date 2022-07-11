Госжилинспекция предотвратила утечку газа в Коломне

Специалисты Госжилинспекции обнаружили газовую угрозу в доме на улице Суворова в Коломне. Во время проверки инспекторы почувствовали запах газа. Информацию направили в профильное ведомство, после чего устранили утечку.

Аварийную ситуацию обнаружили в одной из квартир. Там из-за сквозной коррозии газопровода произошла утечка. Мастера оперативно устранили ее, заменив участок системы.

Глава ведомства Ольга Федина отметила, что не стоит всегда рассчитывать на то, что утечка обнаружится так легко, поэтому важно ответственно использовать и обслуживать газовое оборудование.

«Газовая безопасность всего дома — это общее дело спецорганизаций, УК и, безусловно, самих жителей. Не забывайте про личную ответственность и правила эксплуатации и обслуживания газового оборудования, соблюдение которых поможет сохранить здоровье, жизнь и имущество», — подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программу переселения из аварийных домов области завершат до конца 2023 года.