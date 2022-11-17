Подмосковье 17 ноября 2022, 16:52 Госжилинспекция помогла жителям Коломны восстановить козырек подъезда до снегопадов

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Благодаря Госжилинспекции управляющая компания города Коломны до начала сезона снегопадов успела восстановить сорванный ветром козырек подъезда. Жители двухэтажки на улице Коломенской самостоятельно не смогли добиться ремонта.

Козырек крыльца подъезда двухэтажного дома 1961 года постройки снес сильный порыв ветра. С просьбой восстановить защиту подъезда жители обратились в управляющую компанию, но никакой реакции не последовало. Спустя месяц жильцы обратились в надзорное ведомство и поделились беспокойством, что снег и сосульки будут падать на головы жильцов дома.

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После предостережения от Госжилинспекции управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» восстановила козырек подъезда дома на Коломенской, 96А.

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«Вмешательство надзорного ведомства потребовалось, чтобы ускорить УК — самостоятельно жильцы не могли добиться работ в течение месяца. Основное назначение подъездного козырька защищать вход в дом и его жителей от негативного воздействия окружающей среды. Козырьки включены в список ограждающих конструкций, являются общим имуществом и за их состояние отвечают именно управляющие компании», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.