Подмосковье 04 апреля 2023, 13:25 Госжилинспекция помогла вернуть 1,3 миллиона рублей переплаты за ЖКУ жителям Ленинского округа

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Жителям высотки в подмосковном поселке Дрожжино помогли вернуть 1,3 миллиона рублей переплаты за ЖКУ. По требованию Госжилинспекции компания «ТеплоГрад» уточнила некорректные счета за отопление.

Абонентам 14-этажного дома на Новом шоссе в поселке Дрожжино вернут излишне уплаченные средства равными долями за четыре месяца. Последний транш от «ТеплоГрада» отразится в майских платежках.

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Руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина сообщила, что точная сумма возврата собственникам 200 квартир составила один миллион 301 тысячу 913 рублей. Ресурсоснабжающая компания допустила ошибку в расчетах в прошлом году, применив некорректные показания общедомового счетчика. Компании «ТеплоГрад» выдали предостережение и обязали вернуть людям деньги. Предприятие выполнило требование и произвело перерасчет всем абонентам дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. Он отметил, что в регионе есть достаточное количество ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.

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